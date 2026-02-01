Меню
Киноафиша Фильмы Чарли чудо-пёс Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Костанае 5 февраля 2026

Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 5 февраля 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
10:20 от 2000 ₸ 12:15 от 2000 ₸
Арман 3D г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
10:30 от 1900 ₸
