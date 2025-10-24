Меню
Фильмы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Костанае
24 октября 2025
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 24 октября 2025 в Костанае
Завтра
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
15:50
от 2100 ₸
23:55
от 2500 ₸
