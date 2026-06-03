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Дьявол носит Prada 2
Расписание сеансов Дьявол носит Prada 2, 2026 в Костанае
10 июня 2026
Расписание сеансов Дьявол носит Prada 2, 10 июня 2026 в Костанае
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Как купить билеты на сеанс фильма «Дьявол носит Prada 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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20:50
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Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
12:30
от 2000 ₸
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