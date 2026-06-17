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Закулисье реальности
Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Костанае
21 июня 2026
Расписание сеансов Закулисье реальности, 21 июня 2026 в Костанае
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Как купить билеты на сеанс фильма «Закулисье реальности»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
16:35
от 2500 ₸
18:50
от 2500 ₸
21:05
от 2500 ₸
23:20
от 2500 ₸
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