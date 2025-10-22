Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Мокрячок Попай
Расписание сеансов Мокрячок Попай, 2025 в Костанае
22 октября 2025
Расписание сеансов Мокрячок Попай, 22 октября 2025 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мокрячок Попай»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
14:00
от 2000 ₸
15:45
от 2100 ₸
23:55
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Опасные связи
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Эти новые российские сериалы рвут топы – у №1 и №2 рейтинги выше 8: тут и Борисов, и Петров, и Козловский в главных ролях
Кто пел Чунга-Чангу? Куда стрелял Волк? Наш тест о советских мультах ненадолго вернет вас в лето — если ответите на 5/5
96% свежести на Rotten Tomatoes и 8 новых серий в один день: когда выйдет 2 сезон «Своего человека внутри» от Netflix
Не только Рижский и не совсем Ленинград: где на самом деле снимали «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили
Толкин бы точно не одобрил: в «Охоту за Голлумом» вернутся почти все звезды «Властелина колец», и вот почему это не к добру
«Добро пожаловать в шизофрению»: у самой зимней серии «Маши и Медведя» 67 млн просмотров и клеймо «новогодний позор» от россиян
Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши»
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»?
«Тысяча „нет“ и одно „да“»: новый сериал Крыжовникова напоминает лучшие турецкие мелодрамы, а еще «Дикого ангела»
8 серий, 83% одобрения на RT и ни одной лишней сцены – «Splinter Cell: Караул смерти» стал новым хитом Netflix
До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька»
Вдвое хуже Таноса: до «Мстителей: Судный день» еще год, но уже известно, чем все кончится (знатоки Marvel, соболезнуем)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667