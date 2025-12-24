Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ёлки 12 Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Костанае 26 декабря 2025

Расписание сеансов Ёлки 12, 26 декабря 2025 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 24 Завтра 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
10:00 от 2000 ₸ 15:35 от 2100 ₸ 23:20 от 2500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
В каком отеле снимался «Один дома 2»? Понятно, почему именно там Кевин встретил Трампа
«Ведь если подумать, это же совсем незрелищно»: Кит Карингтон назвал худшую фильм о Гарри Поттере
Что в новом «Простоквашино» останется от мультика: «А этого кота я впервые вижу!»
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»
Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло
Эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году: Screen Awards включил в список и «Соло-прокачку»
91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке?
За последние 30 лет эти 10 триллеров пересматривали чаще всего: не только «Семь» и «Молчание ягнят» — есть и другие
Назовите режиссеров советских культовых фильмов: 6 вопросов для тех, кто не боится запутаться (тест)
Какие фильмы мы ждали на Новый год, когда были детьми: «Морозко», конечно, тоже
Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни
В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше