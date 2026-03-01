Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Калевала: Первый викинг Расписание сеансов Калевала: Первый викинг, 2026 в Костанае 18 марта 2026

Расписание сеансов Калевала: Первый викинг, 18 марта 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Калевала: Первый викинг»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
22:45 от 2500 ₸
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Чёрный двор в кино
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Напоминания о нем
Напоминания о нем
2026, США, мелодрама
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло
14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет
Личность загадочного Неджата наконец раскроют: в Сети появились свежие спойлеры к сериалу «Розы и грехи»
Сел на лавочку и закрыл глаза. Зрители годами спорят, умер ли Гоцман в финале «Ликвидации» — разбираемся
Идеальный формат, чтобы скоротать вечер: 3 свежих мини-сериала, которые смотрят по всему миру в марте 2026 года
Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона
Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами
Правнук члена банды «Острых козырьков» посмотрел сериал и раскритиковал фандом: «Настоящие герои — не они»
Когда выйдет 2 сезон Devil May Cry: Netflix не стал затягивать с продолжением геймерского хита
Подсчитала, сколько лет прошло с 1 по 8 сезоны «Игры престолов»: зрители думали минимум десятилетие — но нет
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив
В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше