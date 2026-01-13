Меню
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Костанае
14 января 2026
Расписание сеансов Горничная, 14 января 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
12:40
от 2000 ₸
22:10
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
