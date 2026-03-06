Меню
Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Костанае 10 марта 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 10 марта 2026 в Костанае

Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арман 3D г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
19:30 от 1300 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
