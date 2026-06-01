Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
День разоблачения
Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Костанае
28 июня 2026
Расписание сеансов День разоблачения, 28 июня 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
28
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «День разоблачения»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Казахстан 3D
г. Костанай, ул. Гоголя, 74
2D, RU
22:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Супергёрл
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Ночной бизнес
Отзывы
2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Пасть
Отзывы
2026, Великобритания, триллер
Колония
Рецензия
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
«Невский-8» отошел на второй план, когда появился этот сериал НТВ: здесь у Паламарчука наконец главная роль
Эти 3 зарубежных сериала показали Вторую мировую войну без прикрас: трилогия Спилберга и Хэнкса — самый свежий вышел в 2024 году
Раз в год я пересматриваю этот сериал и буду делать это до пенсии: и нет, это не «Игра престолов» и не «Во все тяжкие»
Сейчас это средство — яд, а раньше им лечили наложниц в гаремах: в «Великолепном веке» такое, разумеется, не показали
Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет
Одним мультиком вселенная «Маши и Медведя» не ограничивается: собрали все спин-оффы — а будет еще больше
Нашла 3 сериала, которые по вайбу похожи на «Извне»: подборка для тех, у кого ломка после финала 4 сезона
«У нашей дуры ни лица, ни фигуры», зато есть сложный тест из 5 вопросов по сказке «Морозко»: попробуйте ответить на все
«Я на солнышке лежууу» и этот тест прохожууу: вспомните 6 фильмов СССР по пляжам в кадре
Неужели во всем Средиземье не нашлось никого, кроме Фродо, чтобы уничтожить Кольцо: в этом и есть главный замысел Толкина
Не только «Мажор»: 3 российских проекта, которые выкупили для адаптации за границей — понятны по всему миру
Коржик, Карамелька и Компот спасаются от жары только таким напитком: готовить просто — записывайте рецепт
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667