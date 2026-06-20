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Киноафиша Фильмы День разоблачения Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Костанае 21 июня 2026

Расписание сеансов День разоблачения, 21 июня 2026 в Костанае

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Как купить билеты на сеанс фильма «День разоблачения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Казахстан 3D г. Костанай, ул. Гоголя, 74
2D, RU
15:35 от 1900 ₸ 19:45 от 2000 ₸
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