Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
День разоблачения
Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Костанае
21 июня 2026
Расписание сеансов День разоблачения, 21 июня 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
20
Завтра
21
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «День разоблачения»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Казахстан 3D
г. Костанай, ул. Гоголя, 74
2D, RU
15:35
от 1900 ₸
19:45
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Оно. Ночной кошмар
Отзывы
2026, США, триллер
Обитель зла: Мутация
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Зеркала. Пожиратели душ
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Разумовская, Кологривый и лес, который не хочет отпускать: эта экранизация романа-триллера станет хитом 2026 года
Стройная высокая лань против грузной замарашки: как выглядели Махидевран и Хюррем в реальности
Главные конкуренты «Клюквенного щербета»: 2 лучших турецких сериала 2026 года — один классический, в друго всего 8 серий
Пока одни смотрят «Лешего» и плюются, другие включают этот хит НТВ и кайфуют: каждая серия шедевр
«Иван Васильевич меняет профессию»: этот значок с чайкой вдели на Якине все — но что он значит?
Леголас сказал Фродо за всю трилогию всего 4 слова: это странно, но у фанатов «Властелина колец» есть объяснение
Ридли Скотт изначально придумал другой финал для «Чужого»: и только один звонок решил судьбу Эллен Рипли
В число фанатов этого сериала 2026 года от Apple TV вошли Гильермо дель Торо и Стивен Кинг: комедия и хоррор в одном флаконе
Когда воскресили Джона Сноу, я ахнула: но лишь в финале «Игры престолов» поняла — это самый бесполезный момент
Тест для тех, кто любит смотреть кино до самых титров: вспомните 5 культовых комедий СССР по финальным кадрам
Перезагрузка «Каменской» без Яковлевой — как это вообще возможно: теперь в сериале будет детектив-миллениал Хлынина
«Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667