Киноафиша Фильмы Марти Великолепный Расписание сеансов Марти Великолепный, 2025 в Костанае 10 февраля 2026

Расписание сеансов Марти Великолепный, 10 февраля 2026 в Костанае

Как купить билеты на сеанс фильма «Марти Великолепный»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арман 3D г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
21:50 от 1300 ₸
Казахстан 3D г. Костанай, ул. Гоголя, 74
2D, RU
13:10 от 1800 ₸
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
