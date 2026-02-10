Меню
Фильмы
Марти Великолепный
Расписание сеансов Марти Великолепный, 2025 в Костанае
10 февраля 2026
Расписание сеансов Марти Великолепный, 10 февраля 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Марти Великолепный»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
21:50
от 1300 ₸
Казахстан 3D
г. Костанай, ул. Гоголя, 74
2D, RU
13:10
от 1800 ₸
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Рецензия
Отзывы
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
