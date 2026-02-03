Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Простоквашино Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Костанае 4 февраля 2026

Расписание сеансов Простоквашино, 4 февраля 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Простоквашино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арман 3D г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
16:30 от 2100 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше