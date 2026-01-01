Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Простоквашино
Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Костанае
28 января 2026
Расписание сеансов Простоквашино, 28 января 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Завтра
28
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Простоквашино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
14:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667