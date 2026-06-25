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Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 6 Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Костанае 27 июня 2026

Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 27 июня 2026 в Костанае

Билеты
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Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
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Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
23:55 от 2500 ₸
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