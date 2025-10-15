Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Дракула
Расписание сеансов Дракула, 2025 в Костанае
15 октября 2025
Расписание сеансов Дракула, 15 октября 2025 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
15:30
от 2100 ₸
21:50
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две
«Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли
Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии
Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена
Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили
Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это
Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»?
№2 испугал и потряс 99 критиков из 100: 3 мистических триллера Netflix с неприлично высокими рейтингами
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну
У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали?
Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера
Хоакин Феникс — новый Джигарханян? В «Джокере» нашли плагиат на культовую ленту советского режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667