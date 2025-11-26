Меню
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Костанае
26 ноября 2025
Расписание сеансов Горыныч, 26 ноября 2025 в Костанае
Вся информация о фильме
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
13:20
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
«Раздражают до дрожи»: 5 героев «Далекого города», которые выводят зрителей из себя так, что хочется выключить телевизор
170 локаций, 207 актеров и более 500 человек массовки: фильм о самом громком сезоне советского футбола раскрыл дату премьеры — уже на старте
Третий сезон «Ночного агента» еще не вышел, но уже известно, что выйдет четвертый: власти Калифорнии выделили Netflix 30 000 000 долларов
«“Битва за битвой” довела меня до слез»: звезда «Гладиатора 2» рассказал, какой момент фильма с Ди Каприо буквально добил его в зале
«Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось
«Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг
Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям
Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко
Он сыграл Росомаху в 10 фильмах — но не исключает еще один: что Джекман сказал о новых «Мстителях»
Думали, история закончилась на «Последнем желании»? Тогда держитесь: что готовит DreamWorks Коту в сапогах после премьеры «Шрека 5»
Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото)
Помните дом из «Очень странных дел», в подвале которого прятали Одиннадцать? Он достался фанатам сериала, а Netflix даже сделал им скидку
