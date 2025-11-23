Меню
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Костанае
23 ноября 2025
Расписание сеансов Горыныч, 23 ноября 2025 в Костанае
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
13:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
