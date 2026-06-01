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Холоп 3
Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Костанае
17 июня 2026
Расписание сеансов Холоп 3, 17 июня 2026 в Костанае
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Как купить билеты на сеанс фильма «Холоп 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
10:00
от 2000 ₸
12:45
от 2000 ₸
18:10
от 2500 ₸
20:40
от 2500 ₸
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