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Киноафиша Фильмы Холоп 3 Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Костанае 13 июня 2026

Расписание сеансов Холоп 3, 13 июня 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Как купить билеты на сеанс фильма «Холоп 3»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
10:00 от 2000 ₸ 12:45 от 2000 ₸ 18:10 от 2500 ₸ 20:40 от 2500 ₸
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