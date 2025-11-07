Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Бугония Расписание сеансов Бугония, 2025 в Костанае 7 ноября 2025

Расписание сеансов Бугония, 7 ноября 2025 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бугония»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
14:10 от 2000 ₸
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Пушистые каникулы
Пушистые каникулы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике
Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе»
«Я не знаю, сколько дней я плакал»: создатели «Очень странных дел» объяснили, почему финал разделили на три части
Зачем Косой выпил шампунь в «Джентльменах удачи» — и почему Хмырь хохотал как не в себя, а Трошкин едва не упал в обморок
«Хорош Янковский, да только толку мало»: зрители спорят, что не так с новым российским сериалом о бывшем криминальном авторитете
Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет
Автор «Американской истории преступлений» сел в лужу: у новой юридической драмы с Кардашьян 0% на RT – критики говорят, что получилось безвкусно
Почему Йеннифэр в начале сериала «Ведьмак» — горбунья? Сценаристы Netflix рискнули показать то, о чем в книгах лишь шептали
Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма
Российские «Острые козырьки», но на 8 серий: график выхода нового исторического сериала с Боярской
Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма
Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше