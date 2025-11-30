Меню
Хищник: Планета смерти
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Костанае
30 ноября 2025
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 30 ноября 2025 в Костанае
Завтра
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
13:15
от 2000 ₸
15:15
от 2100 ₸
19:35
от 2500 ₸
23:30
от 2500 ₸
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
