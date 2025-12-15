Меню
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Костанае
23 декабря 2025
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 23 декабря 2025 в Костанае
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
10:45
от 2000 ₸
13:10
от 2000 ₸
17:10
от 2500 ₸
23:55
от 2500 ₸
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
