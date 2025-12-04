Меню
Иллюзия обмана 3
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 2025 в Костанае
4 декабря 2025
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 4 декабря 2025 в Костанае
Сегодня
3
Завтра
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
14:15
от 2000 ₸
18:30
от 2500 ₸
22:50
от 2500 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
18:30
от 2500 ₸
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Магическая битва: Экзекуция
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
