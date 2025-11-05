Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Черный телефон 2 Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Костанае 5 ноября 2025

Расписание сеансов Черный телефон 2, 5 ноября 2025 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Черный телефон 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
21:00 от 2500 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
Восемь сезонов боролся со своими демонами и такой итог: что стало со Стефаном Сальваторе в «Дневниках вампира»
Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге?
Без этой сцены не было бы «Человека-бензопилы»: почему Почита превратился в собаку?
Драма в лучших традициях турдизи: чем зрителей удивила 35 серия «Далекого города»
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают
Сняты в России, а эмоций больше, чем от Netflix: 5 сериалов, которые смотрят без остановки — рейтинги говорят сами за себя
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше