Фильмы
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Костанае
19 ноября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 19 ноября 2025 в Костанае
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
16:20
от 2100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Первая ведьма. Долина дьявола
Отзывы
2025, Таиланд, боевик, ужасы, триллер
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
