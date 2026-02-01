Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Костанае 11 февраля 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 11 февраля 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арман 3D г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
15:00 от 2100 ₸
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Замену сериалу «Укрытие» за год посмотрели 44 000 000 раз: есть один плюс — он уже закончен
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком
Будет ли 2 сезона сериала «Спартак: Дом Ашура»: зрителям сначала не «зашло», но финал всех переиграл
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
Отсчет пошел — зрители приготовились: так выйдет 5 сезон «Первого отдела» 16 февраля, или все же нет?
«Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше