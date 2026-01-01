Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Костанае 26 января 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 26 января 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 22 пт 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
18:00 от 2500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше