Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Костанае
28 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 28 декабря 2025 в Костанае
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
10:20
от 2000 ₸
14:05
от 2000 ₸
19:35
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Какие фильмы мы ждали на Новый год, когда были детьми: «Морозко», конечно, тоже
«Ведь если подумать, это же совсем незрелищно»: Кит Карингтон назвал худшую фильм о Гарри Поттере
Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло
Что в новом «Простоквашино» останется от мультика: «А этого кота я впервые вижу!»
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»
За последние 30 лет эти 10 триллеров пересматривали чаще всего: не только «Семь» и «Молчание ягнят» — есть и другие
Эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году: Screen Awards включил в список и «Соло-прокачку»
В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить
Назовите режиссеров советских культовых фильмов: 6 вопросов для тех, кто не боится запутаться (тест)
Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни
В каком отеле снимался «Один дома 2»? Понятно, почему именно там Кевин встретил Трампа
91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке?
