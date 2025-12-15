Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Костанае 22 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 22 декабря 2025 в Костанае

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 15 Завтра 16 ср 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
10:40 от 2000 ₸ 12:45 от 2000 ₸ 16:15 от 2100 ₸ 18:20 от 2500 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше
Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь»
Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ
«Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть
Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»
На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше