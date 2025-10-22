Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Заклятие 4: Последний обряд
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Костанае
22 октября 2025
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 22 октября 2025 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Завтра
22
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие 4: Последний обряд»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
21:30
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего
«Ни одного светлого пятна»: этот малоизвестный детектив НТВ настолько мрачный, что «Невский» на его фоне – комедия
Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды
Фанаты «Solo Leveling», подвиньтесь: в Японии выбрали 3 лучших аниме 2025 года, и «прокачки» в списке нет
Странно, что раньше такого важного героя скрывали: HBO вернет в «Гарри Поттера» персонажа, которого не было в старых фильмах
Так вот против кого воевал T. Ocellus: во франшизе «Чужой» появился монстр пострашнее ксеноморфа - смотришь и гадко становится (фото)
Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»
Загадка «Собаки Баскервилей», с которой ошибся даже Шерлок-Ливанов: а ведь правильный ответ все это время был под носом
«Евграфов – самый скучный»: ИИ назвал лучшего Мориарти из экранизаций «Шерлока» – фанатам классики СССР выбор явно не понравится
Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро
Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667