Сходила на «Сказку о царе Салтане» — разочаровала только 1 вещь: что не так в главном хите 2026 года

А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли

На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день

Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера

Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял»

Сериал «Резервация» выходит на финишную прямую: зрителям покажут 2 последних эпизода в один день — вот точная дата

92% на Rotten Tomatoes и $60 млн в прокате: хоррор «28 лет спустя: Храм костей» уже в цифре — где смотреть

С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей»

Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта

Советский Салтан против Павла Прилучного: зрители выбрали лучшего царя в кино, и результат неожиданный

Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7