Гренландия 2: Миграция
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Костанае
15 февраля 2026
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 15 февраля 2026 в Костанае
Казахстан 3D
г. Костанай, ул. Гоголя, 74
2D, RU
11:25
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Казнить нельзя помиловать
Рецензия
Отзывы
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
