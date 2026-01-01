Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Гренландия 2: Миграция Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Костанае 4 февраля 2026

Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 4 февраля 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 29 пт 30 сб 31 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гренландия 2: Миграция»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
13:10 от 2000 ₸ 15:10 от 2100 ₸ 17:10 от 2500 ₸ 19:10 от 2500 ₸ 21:10 от 2500 ₸ 23:10 от 2500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше