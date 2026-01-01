Меню
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Костанае
16 января 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 16 января 2026 в Костанае
Завтра
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
13:00
от 2000 ₸
16:35
от 2500 ₸
22:15
от 2500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
