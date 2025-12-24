Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Костанае 28 декабря 2025

Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
12:00 от 2000 ₸
2D, RU
12:45 от 2000 ₸ 15:15 от 2100 ₸ 18:50 от 2500 ₸ 20:10 от 2500 ₸ 22:25 от 2500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
