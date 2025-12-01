Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Костанае
24 декабря 2025
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 24 декабря 2025 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
3D
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
10:35
от 2000 ₸
11:55
от 2000 ₸
12:45
от 2000 ₸
14:40
от 2100 ₸
16:20
от 2100 ₸
17:40
от 2500 ₸
19:05
от 2500 ₸
19:55
от 2500 ₸
20:25
от 2500 ₸
21:50
от 2500 ₸
22:40
от 2500 ₸
3D
11:05
от 2000 ₸
15:30
от 2100 ₸
18:15
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет
Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ
«Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)
Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой
На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь»
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше
Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667