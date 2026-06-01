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Властелины Вселенной
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Костанае
15 июня 2026
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 15 июня 2026 в Костанае
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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
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20:50
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Низкая цена
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от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
10:00
от 2000 ₸
12:40
от 2000 ₸
15:20
от 2100 ₸
15:30
от 2100 ₸
18:00
от 2500 ₸
20:55
от 2500 ₸
23:25
от 2500 ₸
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Властелины Вселенной
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