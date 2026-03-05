Меню
Киноафиша
Косшы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Мама
Расписание сеансов Мама, 2026 в Косшы
Расписание сеансов Мама, 2026 в Косшы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Формат сеанса
Все
KK
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мама»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Kosshy
г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, KK
21:10
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты
Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма
4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
«Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно»
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша
Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей»
Если обожаете «Метод», то эти 3 российских сериала пропустить нельзя: везде детективы с необычным подходом
Для фанатов «Территории» НТВ — идеально: что стоит ждать от новинки-2026 «Большая земля»
«Стремно сказать»: звезда «Аутсорса» и «Трассы» Данил Стеклов признался, какие фильмы пересматривал чаще всего — Балабанов в топе
В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667