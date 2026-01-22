Меню
Киноафиша
Косшы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Тәубе
Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Косшы
Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Косшы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тәубе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Kosshy
г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, KK
22:30
от 3000 ₸
2D, KZ
21:30
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667