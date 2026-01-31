Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Кыял Расписание сеансов Кыял, 2025 в Косшы

Расписание сеансов Кыял, 2025 в Косшы

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Астана

Сегодня 31 Завтра 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
14:05 от 3000 ₸ 18:05 от 3800 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
12:40 от 2000 ₸ 14:00 от 2000 ₸ 16:35 от 2200 ₸ 21:50 от 2400 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
13:45 от 2800 ₸ 18:00 от 3200 ₸
Полное расписание и билеты
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше