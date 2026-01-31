Меню
Киноафиша
Фильмы
Кыял
Расписание сеансов Кыял, 2025 в Косшы
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Астана
Сегодня
31
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
14:05
от 3000 ₸
18:05
от 3800 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
12:40
от 2000 ₸
14:00
от 2000 ₸
16:35
от 2200 ₸
21:50
от 2400 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
13:45
от 2800 ₸
18:00
от 3200 ₸
Полное расписание и билеты
