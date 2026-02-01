Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Астрал. Амулет зла Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Косшы 26 февраля 2026

Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 26 февраля 2026 в Косшы

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Kosshy г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, RU
18:10 от 3000 ₸ 19:10 от 3000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Супер Мишка
Супер Мишка
2024, Китай, приключения, анимация
Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант
Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ
Колесников рассказал, что его бесит в Брагине из «Первого отдела»: «У меня с ним ничего общего»
Эти 3 российских сериала были бы шедеврами, если бы не продолжения: стоит посмотреть хотя бы один сезон
«Полярный» зря пообещал остановиться на 5 сезоне: уже начались съемки 6-го — и вот что ждет зрителей
HBO наконец-то выделил на это бюджет: в тизере 3 сезона «Дома дракона» намекнули на самую кровавую битву Вестероса
Не только «К себе нежно»: 3 фильма о женщинах в кризисе среднего возраста, которые заменят поход к психологу
Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек
Какой сериал НТВ запустит сразу после «Первого отдела»: точно не «Невский-8» — есть 3 кандидата
Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали
Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край
Не только «Грозовой перевал»: 3 книжных экранизации, которые ждут зрители в 2026 году
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше