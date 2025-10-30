Меню
Фильмы
Сыныптас
Расписание сеансов Сыныптас, 2025 в Косшы
Расписание сеансов Сыныптас, 2025 в Косшы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
30
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сыныптас»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Kosshy
г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, KZ
21:10
от 3000 ₸
