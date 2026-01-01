Меню
Киноафиша Фильмы Акыркы дем Расписание сеансов Акыркы дем, 2025 в Косшы 22 января 2026

Расписание сеансов Акыркы дем, 22 января 2026 в Косшы

Завтра 22
Kinoplexx Kosshy г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, KK
15:10 от 1900 ₸
2D, KZ
14:10 от 1900 ₸
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
