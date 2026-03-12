Меню
Киноафиша Фильмы Марсупилами. Пушистый круиз Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Косшы

Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Косшы

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Астана

Сегодня 12 Завтра 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
15:20 от 2000 ₸ 17:25 от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
16:40 от 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
16:20 от 3000 ₸
Полное расписание и билеты
