Фильмы
Марсупилами. Пушистый круиз
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Косшы
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Астана
Сегодня
12
Завтра
13
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
15:20
от 2000 ₸
17:25
от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
16:40
от 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
16:20
от 3000 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Yйлену оңай
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
