Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя: Храм из костей Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 2026 в Косшы 15 января 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 15 января 2026 в Косшы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя: Храм из костей»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Kosshy г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, RU
00:00 от 2600 ₸ 01:00 от 2600 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1
Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле
Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт
Марио в космосе, Сайлент Хилл по канону и новый «Мортал Комбат»: главные фильмы 2026 года по играм
От тизера новой «Мумии» у меня побежали мурашки: ничего общего в духе приключений с Бренданом Фрейзером больше не будет
У этого сериала про Годзиллу 7,0 на IMDb: 2 сезон «Монарха: Наследние монстров» стартует 27 февраля на Apple TV (новый трейлер уже тут)
Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате
Досмотрели «Гамнет»? Включайте эти два фильма – они идеально подойдут тем, кто полюбил новинку
Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович
«Мертвая царица собралась замуж за Алешу»: не советую всем смотреть эту часть «Трех богатырей» — дочь разрыдалась прямо в кинотеатре
Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах
Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше