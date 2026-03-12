Меню
Напоминания о нем
Расписание сеансов Напоминания о нем, 2026 в Косшы
Расписание сеансов Напоминания о нем, 2026 в Косшы
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinoplexx Kosshy
г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, RU
18:00
от 3000 ₸
19:00
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Yйлену оңай
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
