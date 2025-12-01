Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Косшы 20 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 20 декабря 2025 в Косшы

Завтра 20 вс 21
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Kosshy г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, RU
13:40 от 2200 ₸ 14:40 от 2200 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
