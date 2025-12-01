Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Косшы 11 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 11 декабря 2025 в Косшы

Kinoplexx Kosshy г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, KZ
15:40 от 1900 ₸
2D, RU
10:20 от 1700 ₸ 17:40 от 1900 ₸
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
