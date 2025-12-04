Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Косшы 4 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 4 декабря 2025 в Косшы

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Kosshy г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, KZ
10:00 от 1700 ₸
2D, RU
14:00 от 1900 ₸
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Сказали себе «гляну потом»? Потом наступило: «Брат навсегда» выходит в цифре — вот точная дата и где включать
«Даешь отечественный "Лэндмен"»: почему новый проект с Васильевым «Нефть» уже окрестили российской версией культовой драмы
Геймеры догадываются, какая концовка будет у сериала «Фоллаут»: вариантов множество, но выбрать придется один
Сначала «Ну мёд!», а потом «Выключайте, берегите себя»: первые серии «Тоннеля» с Боярской устроили эмоциональные качели зрителям
322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube
Кто стоит за Ильей, Добрыней и Алешей: имена жен ботагырей, которые вы точно слышали, но, возможно, забыли
Прошлые тайны всплывают, а личная линия меняется навсегда: когда на ТВ покажут 25-й сезон «Тайн следствия» — точная дата
Алеша смеется, Добрыня рассуждает, Илья ломает стены, но кто номер один? Спор длиной в век — кто сильнее из богатырей?
Зрители смеялись, но не задумывались: почему конь из «Трёх богатырей» говорит по-человечески
Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа
Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби»
В «Зверополисе 2» была слишком взрослая деталь: этот момент в итоге вырезали – все-таки мультик-то для детей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше